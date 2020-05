Suisse

Pannes en série: Swisscom va être auditionné

La quatrième panne en cinq mois chez Swisscom aura des suites politiques.

La commission en charge des télécoms du Conseil national veut entendre la direction de l’entreprise de télécoms. La commission des transports et des télécommunications a décidé mardi de convoquer à sa prochaine séance en juin la direction de Swisscom, a indiqué Jon Pult (PS/GR), vice-président de la commission interviewé mercredi matin par la radio SRF. «Nous attendons d’elle des explications et de la transparence sur la série de pannes ces derniers mois.»

Défaillance technique et erreur humaine

Diverses causes ont été évoquées pour expliquer les pannes du début de l’année: défaillance technique une fois, erreur humaine une autre. La panne de mardi n’avait pas encore d’explication. D'ici la fin juin, il s’agit de savoir s'il y a un lien entre ces défaillances et s'il y a un problème structurel au sein de Swisscom, a déclaré Jon Pult.

Pour le député, l’opérateur doit offrir un réseau stable et sûr pour garantir la sécurité mais aussi pour l’économie et la société. La commission attend de la direction générale une solution pour remédier à ces pannes à répétition sur le réseau. Il n’y a plus de temps à perdre, selon Jon Pult.