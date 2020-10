Brésil : Pantanal en flammes: Bolsonaro sous le feu des critiques

Les critiques envers le président brésilien ne faiblissent pas, alors que l’Amazonie brûle sans intervention du gouvernement.

Les feux de forêt continuent de faire des ravages au Brésil, avec une forte augmentation des foyers en septembre en Amazonie et au Pantanal. Cela provoque de plus en plus de critiques sur la politique environnementale du gouvernement de Jair Bolsonaro.