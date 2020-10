Pantone célèbre les règles avec un rouge «confiant»

Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute, a décrit la couleur comme un « rouge confiant » qui peut aider à encourager des conversations positives sur les menstruations. Ce rouge a pour vocation de «s’approprier ses règles avec assurance, se lever et célébrer passionnément la force de vie passionnante et puissante avec laquelle elles sont nées; exhorter chacun, quel que soit son sexe, à se sentir à l’aise pour parler spontanément et ouvertement de cette fonction corporelle pure et naturelle», a-t-e lle e xpliqué.