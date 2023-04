«Pantry Porn», tendance de rangement populaire mais décriée

Cuisine rangée par couleur ou bocaux parfaitement alignés, le «Pantry Porn» passionne les réseaux sociaux. Pourtant, cette tendance dérange. Surconsommation, écologie et place de la femme en sont la cause.

Des bocaux en verre remplis de diverses denrées et parfaitement alignés, des frigos où les aliments sont rangés par couleurs ou des garde-mangers de la taille d’une pièce entière rangés de manières symétriques: voici le «Pantry Porn». Ce terme a été inventé en 2011 par Jeremy Drenten, un blogueur américain spécialisé dans l’aménagement intérieur. Depuis, cette tendance de rangement n’a cessé de prendre de l’ampleur et se retrouve partout sur TikTok et Instagram.

Tendance peu inclusive

Comme pour les tendances beauté de la «Clean Girl» et de la «Vanilla Girl», qui privilégiaient des cheveux et une peau irréprochable ainsi qu’un maquillage léger et donc peu inclusif ni abordable, le «Pantry Porn» suscite la controverse. Pour Jenna Drenten, sociologue à l’Université de Loyola à Chicago, cette méthode de rangement a plusieurs implications sociales. Cette abondance de produits, bien présentés et qui ne font pas fouillis, octroie un certain statut social, pas facilement atteignable. Il faut, en effet, du temps et de l’espace pour ranger de tel garde-manger, souvent immense. «La propreté a toujours été utilisée comme un mécanisme de contrôle culturel pour renforcer les distinctions de statut basées sur un vague concept de ce qui est acceptable», explique, au «Guardian», la chercheuse, qui pointe le manque d’inclusiviste dans ces vidéos.