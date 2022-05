Football: Paolo Tramezzani choisit de zapper la conférence de presse

Réduit au silence au Letzigrund, le FC Sion, fessé 5-1 par le FC Zurich , ne s’est pas véritablement exprimé balle au pied sur la pelouse ce samedi en début de soirée. Mais on n’allait pas davantage entendre ses joueurs, lesquels n’ont pas daigné se présenter devant les médias à l’issue de la rencontre.

Les diffuseurs officiels ont certes eu droit à quelques confidences en raison des dispositions contractuelles obligeant les clubs à dépêcher un joueur devant les micros mais on devait en rester là.

Ni les radios ni les journalistes de la presse écrite n’ont ainsi pu recueillir quelques avis, comme il est coutume de le faire. Un choix mûrement réfléchi et assumé puisque venant de la direction du club. «Les joueurs sont déçus, ils sont entre eux dans le vestiaire», devait faire savoir Gelson Fernandes, le seul à s’exprimer samedi.

Après deux sorties positives du FC Sion (à Lugano et contre Bâle qui lui avaient rapporté quatre points), on peut imaginer le coup d’assommoir que représente ce cinglant revers. Mais de là à refuser de s’exprimer en promulguant un silenzio stampa… «Ne cherchez pas d’histoire», allait encore sobrement commenter le vice-président du FC Sion.

Plus ennuyeuse, la décision du Mister, que l’on peut certes aisément imaginer fâché et peut-être même trahi par ses joueurs, de zapper la conférence de presse peut cependant difficilement se comprendre. On peut y voir là une dérobade. Quoi qu’il en soit, elle manque singulièrement d’élégance. Un peu à l’image du jeu présenté par le FC Sion après la pause.