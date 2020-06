Du neuf avec du vieux

Paolo Tramezzani est de retour au FC Sion

L'Italien, éjecté par Christian Constantin à l'automne 2017, succède à Ricardo Dionisio sur le banc de Tourbillon.

Il faut souhaiter à Paolo Tramezzani davantage de succès que lors de son premier passage en Valais. Engagé à l’été 2017 après un excellent semestre à la tête du FC Lugano, l’Emilien avait été licencié le 22 octobre, après seize matches et avec un fort triste bilan comptable (quatre victoires, cinq nuls et sept défaites, éliminations contre les Lituaniens de Suduva en Ligue Europa et face à Stade-Lausanne-Ouchy en Coupe de Suisse). Et on ne peut pas dire que ce maigre tableau de chasse avait été compensé par la qualité du jeu présenté.