Mort de George Floyd

«Papa a changé le monde!»

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre Gianna, la fille de l’homme décédé lors de son arrestation le 25 mai, lui rendre un hommage poignant.

Le jour même, l’Américaine a fait part de sa détresse lors d’une conférence de presse à Minneapolis. «Gianna n’a plus de père. Il ne la verra jamais grandir, obtenir son diplôme… Il ne l’accompagnera jamais jusqu’à l’autel», a déclaré l’ex-compagne du défunt, en larmes. Roxie Washington et sa fille Gianna ont appris la mort de George Floyd par l’intermédiaire d’une nièce et d’une amie proche. Dans leur ville de Houston (Texas), une foule immense a rendu hommage à la victime, mardi.