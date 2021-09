Champions League - «Papa, ce but était pour toi»

Aucun traitement possible

«Seulement quelques minutes après, écrit Nathan Aké, il nous a quittés paisiblement, entouré de ma maman et de mon frère. Peut-être était-ce écrit comme ça, qu’il parte fier et heureux en me voyant jouer. Je sais que tu seras toujours avec moi, tu seras toujours dans mon cœur, et ce but était pour toi, papa.»