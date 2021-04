États-Unis : «Papa est venu à mon anniversaire, mais il n’avait pas de cadeau»

Une fillette de 9 ans a appelé la police après que son père a abattu sa mère et ses demi-sœurs avant de se donner la mort, mardi à New York.

Une petite fille de 9 ans a vécu un épouvantable drame, lundi soir à New York. Vers 23h30, la police a débarqué dans un appartement après avoir été alertée d’une possible fusillade, rapporte le «New York Times». En arrivant, les officiers ont découvert deux victimes dans l’allée, et une dans le salon. Rasheeda Barzey, 45 ans, et ses filles Solei Spears, 20 ans, et Chloe Spears, 16 ans, n’ont pas survécu. L’auteur de la fusillade, un homme de 46 ans nommé Joseph McCrimon, était le conjoint et beau-père des victimes. Il a retourné son arme contre lui et a été retrouvé mort sur un trottoir.