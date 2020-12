Douloureux mais pratique

Plus restrictif sur les horaires, le nouvel horodateur a pour but d’éviter de voir fleurir les voitures du voisinage. Il offre toutefois davantage de possibilités de paiement, notamment via code QR ou en deux clics sur Twint+. «À court terme, nous n’avons pas d’autres possibilités, regrette Pierre Sterckx. La place manque pour installer des barrières et celles-ci provoqueraient immanquablement des perturbations sur l’avenue adjacente, ce que la Ville de Lausanne ne souhaite pas.» À noter qu’à l’horizon 2024, la pédiatrie quittera ses murs actuels pour rejoindre le site du CHUV.