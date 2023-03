«Papa, tu n’es coupable de rien, je serai toujours de ton côté»

Dans une lettre rendue publique mercredi, et dont l’authenticité a été confirmée à l’AFP par l’avocat de la famille, Vladimir Bilienko, Maria Moskaliova exprime son soutien à son père. «Je t’aime beaucoup, tu n’es coupable de rien, je serai toujours de ton côté», écrit la jeune fille, qui a été placée dans un foyer et interdite de tout contact téléphonique avec son père. «Je suis sûre que tout ira bien et que nous serons de nouveau ensemble. Je sais que tu ne céderas pas, tu es fort, nous sommes forts. Je vais prier pour toi et pour nous.»