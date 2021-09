Une de paris Match : Paparazzé avec sa «très proche conseillère», Zemmour porte plainte

Marié et père de trois enfants, le polémiste contre-attaque face à «Paris Match» après la diffusion de photos privées le montrant avec Sarah Knafo, magistrate de 28 ans, qui le suit comme son ombre.

«Paris Match et Voici ont publié des articles et des images portant atteinte à la vie privée d’Eric Zemmour (…) Rien ne peut justifier ce type de publication, si ce n’est la volonté de nuire», a fait savoir l’avocat du polémiste, Olivier Pardo. Paris Match publie ce jeudi une enquête sur Sarah Knafo, qui était jusqu’à récemment magistrate à la Cour des comptes. Selon «Le Parisien», la jeune femme a annoncé s’être retirée temporairement de cette fonction, officiellement en raison de la médiatisation autour d’elle. Or, cette décision accréditerait plutôt l’imminence d’une campagne électorale.