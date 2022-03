Burna Boy, as de l’afrofusion, enfin en live à Genève

Burna Boy : Pape de l’afrofusion enfin sur scène à Genève

Le Nigérian Burna Boy se produira à l’Arena le vendredi 18 mars 2022. Son concert initialement prévu en décembre 2021 avait dû être déplacé à la dernière minute.

L’homme, star de l’afrofusion et présenté comme un des artistes africains les plus prolifiques, a marqué l’histoire de son pays. En 2021, il est devenu le premier Nigérian à gagner un Grammy Awards pour son album «Twice As Tall», dont de larges extraits seront présentés à l’Arena. «C’est une grande victoire pour ma génération d’Africains. Ça devrait être une leçon pour tous les Africains tout autour du globe: peu importe où vous êtes, peu importe d’où vous venez et peu importe ce que vous envisagez de faire, vous pouvez y parvenir», avait réagi Burna Boy après son sacre.