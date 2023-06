Saint-Pierre: Pape françois célèbre l’Angélus ce dimanche

via REUTERS

«Je veux exprimer ma gratitude pour l’affection, la préoccupation, l’amitié», a déclaré le jésuite argentin, diminué depuis plusieurs années par une santé chancelante, en particulier des problèmes d’intestin et d’articulations. «Ce soutien humain a été pour moi d’une grande aide et d’un grand réconfort», a-t-il assuré, sous les applaudissements nourris de la foule.

Le souverain pontife a de nouveau fait part de «sa profonde tristesse et douleur» après le naufrage en Grèce dans la nuit de mardi à mercredi d’un chalutier vétuste transportant des centaines de migrants qui a fait au moins 78 morts et de nombreux disparus. «Il semble, il semble, que la mer était calme. Je renouvelle ma prière pour ceux qui ont perdu la vie et j’implore pour que tout soit fait, toujours, pour prévenir de pareilles tragédies», a-t-il souligné.