Portugal: Le pape célèbre la messe finale devant 1,5 million de pèlerins

Au départ, les organisateurs avaient dit attendre environ un million de fidèles pour la vigile et la messe finale, point d’orgue d’une semaine de rendez-vous festifs, culturels et spirituels. Au milieu des tentes, des drapeaux de nombreux pays et des installations sanitaires temporaires, les jeunes ont chanté et dansé dans une ambiance joyeuse, encadrés par un important dispositif de sécurité.

«Toutes les langues»

Samedi soir, évoquant tour à tour le football, les examens ou encore les moments de fatigue, le pape a appelé les jeunes à «marcher» et «se relever» en cas d’échec, engageant un dialogue avec l’immense foule. «Se réunir autour du pape et prier ensemble, ce sont des moments très forts qui donnent de l’espérance, qui nous renforcent dans notre foi personnelle», a témoigné à l’AFP Charlotte Bordas, une Française de 26 ans. «Ce qui me marque c’est de vraiment prendre conscience de l’universalité de l’Église. Tous les pays sont représentés, on entend parler toutes les langues et on voit la même joie sur les visages», a ajouté, casquette sur la tête, la jeune femme venue avec une communauté religieuse de Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest de la France.