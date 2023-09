Papouasie: Les combats tribaux ont fait 150 morts depuis août

Des combattants tribaux armés de haches, de flèches et de fusils ont tué, depuis début août, au moins 150 personnes dans une région reculée de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les affrontements tribaux, souvent déclenchés par des conflits territoriaux et des accusations de vol, agitant depuis longtemps cette zone.

Les violences ont éclaté entre deux clans et se sont intensifiées, attirant d’autres tribus et des mercenaires du district et d’au-delà, a déclaré le chef de la police. «Les tribus sont interconnectées, cela rend les combats plus importants», a ajouté George Kakas.