Football

«Papy» Miura fait de la résistance

À 53 ans, l’attaquant japonais de Yokohama est entré dans l’histoire en devenant le joueur le plus âgé à disputer un match de coupe professionnel.

Kazuyoshi Miura court toujours. L’icône du football japonais vit actuellement sa 35 e saison professionnelle et n’envisage toujours pas la retraite. En attendant, il est rentré un peu plus dans l’histoire ce mercredi, à l’occasion d’un match de Coupe du Japon face au Sagan Tosu.

Aligné d’entrée, puis remplacé à l’heure de jeu, l’attaquant du Yokohama FC est devenu le plus vieux joueur à participer à une rencontre de Coupe professionnelle, à 53 ans. Il détient déjà le record du footballeur professionnel le plus âgé, ainsi que du buteur professionnel le plus âgé.