À l’époque, vêtu d’habits sombres, portant un bonnet de laine, ganté, et armé d’un pistolet en plastique, il est entré dans la banque, s’est fait remettre 10’000 francs et a disparu. Il n'avait pas été retrouvé, rapporte la «Schweiz am Sonntag».

Pas du tout le cerveau

Pour ce premier vol, vendredi au tribunal, le prévenu a déclaré: «Il y avait un chauffeur, Mauro, qui avait planifié de vol. Je n'ai fait qu'exécuter». Le juge lui a alors demandé: «D'après les dossiers, vous avez touché la plus petite partie du butin. Est-ce logique?» L'accusé: «Je voulais répartir 6000 francs pour moi et 4000 francs pour lui, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Mauro ayant été un collègue, il n’a pas voulu donner davantage de détails.»

Le juge a alors demandé»: «Mauro, existe-t-il vraiment?» L'accusé a répondu: «Oui, je ne l'ai pas inventé». Le procureur ne croit pas non plus à l'existence de son compère et pense que le prévenu est bien le seul et unique auteur et qu’il a tout planifié.