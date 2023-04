Conso: Pâques passé, 500’000 poules pondeuses promises à la mort

Il y a quelques jours, l’organisation internationale Quatre Pattes a publié sur son site Internet un communiqué affirmant que «juste avant Pâques, la Suisse produit 14% d’œufs en plus. Dans le même temps, elle importe 12% de plus d’œufs que d’habitude. Mais après la fête, les services de nombreuses pondeuses ne seront plus nécessaires, car la demande diminuera considérablement». Beaucoup d'entre elles seront donc abattues, alors qu’elles sont encore en bonne santé et qu’elles ont encore toute la vie devant elles. Le communiqué de presse cite la fondation Tier im Fokus, selon laquelle un demi-million de poules sont abattues chaque année après Pâques, alors qu’elles n’ont même pas vécu 15% de leur durée de vie moyenne.