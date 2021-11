Genève – Par amour, une aînée accepte d’attraper le sida

L’accusé et l’octogénaire ont semblé encore très proches. Getty Images

Une supposée plaignante qui vole au secours de l’accusé, et qui quitte le palais de justice avec lui: un procès au déroulé plutôt surréaliste s’est tenu récemment au Tribunal de police. Le prévenu, un Portugais de 40 ans, comparaissait notamment pour avoir transmis le VIH lors de rapports non protégés avec une amie aujourd’hui âgée de 84 ans, alors qu’il savait être porteur du virus et ne se soignait pas à l’époque. Pour ces faits, il était accusé de lésions corporelles graves.

Venue témoigner en faveur de l’accusé

L’audience a pris un tour rocambolesque, tout d’abord en raison de la présence surprise de l’octogénaire dans la salle. Il n’était en effet pas prévu que celle-ci, sous curatelle, soit entendue, selon l’avis de son médecin. Celui-ci estimait qu’elle présentait une dépendance au prévenu, l’empêchant de s’exprimer de manière libre et éclairée. Lorsque la présidente Alexandra Banna a expliqué que ses curateurs avaient déposé plainte pour elle, cette petite dame a rétorqué: «Je ne suis pas partie plaignante, je ne suis pas là pour ça. Je suis venue pour témoigner pour l’accusé.» C’est lui qui l’a informée de l’audience, a-t-elle déclaré. Il est «un ami de longue date»: «Je l’ai revu tout le temps.» Quant à la plainte, «je la trouve hors de propos, il a déjà assez de problèmes comme ça», a-t-elle déclaré, avant de défendre le prévenu: «Je précise que je savais qu’il avait cette maladie, il ne me l’avait pas cachée. Je suis aussi un peu coupable.» «Donc c’est en toute connaissance de cause que vous avez eu des relations sexuelles non protégées?» a lancé la présidente. «Oui, tout à fait», a répondu l’aînée.

«J’ai des oreilles, j’entends, je comprends!»

Et puis l’attitude peu banale du prévenu a interpellé. Ce grand homme maigre, au vécu marginal et aujourd’hui au bénéfice de l’Hospice général, arrivait à peine à garder le silence. Durant presque tout le procès, il a commenté, interrompu, ironisé ou encore interpellé la partie adverse, servant parfois des réponses lunaires. Par exemple, lorsque la magistrate a voulu retracer son parcours: «C’est vous qui avez tout mon dossier, moi je ne me souviens pas de tout.» Ou encore à son défenseur qui voulait s’assurer qu’il avait bien compris une question: «J’ai des oreilles, j’entends, je comprends!»

«Partager cette maladie avec l’homme qu’elle aimait»