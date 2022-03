Develier (JU) : Par crainte de propagation d’une maladie, 15’000 poules ont été abattues

Le Canton du Jura prend très au sérieux l’apparition de la maladie de Newcastle dans une exploitation avicole. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires annonce plusieurs mesures.



Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton du Jura annonce, ce jeudi, la mise en place d’une zone de protection d’un rayon de 3 km autour de l’exploitation concernée, où l’ensemble des oiseaux se retrouvent en confinement. Une zone de surveillance, plus vaste, comprend, elle, une quinzaine de communes du district de Delémont. Les volatiles ne s’y retrouvent pas en confinement strict. Enfin, les mouvements de volailles domestiques et d’autres oiseaux détenus en captivité, ainsi que de leurs œufs à couver et poussins du jour, sont interdits dans la zone de protection et dans la zone de surveillance durant sept jours.