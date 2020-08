États-Unis

Par décret, Trump force ByteDance à se séparer de TikTok

Le groupe chinois ByteDance a maintenant 90 jours pour vendre les activités américaines de TikTok à un acheteur qui devra être américain.

«Il y a des preuves crédibles qui me portent à croire que ByteDance […] pourrait prendre des mesures qui menacent de nuire à la sécurité nationale des États-Unis», explique le décret présidentiel.

Dans un contexte de fortes tensions commerciales et politiques avec la Chine, le président américain a déjà pris il y a une semaine des mesures radicales à l’encontre de TikTok et de WeChat, un autre joyau du numérique chinois. Il leur a interdit, d’ici à 45 jours, toute transaction avec un partenaire américain.

Microsoft négocie

Le décret signé vendredi précise que l’acheteur devra être américain et «prouver sa volonté et sa capacité à se conformer à ce décret». Le géant américain de l’informatique Microsoft est en pleines négociations avec ByteDance pour racheter TikTok, au moins aux États-Unis, voire plus largement.