Procès à Brugg (AG) : Par deux fois, il a lancé sa fille de 4 ans tête la première au sol

Les caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène terrifiante qui s’est produite à Brugg (AG), en août 2019. Un homme qui soulève sa fille de 4 ans, la lance au sol tête la première. Qui la relève et qui recommence. Finalement, des passants sont intervenus et ont mis fin à l’agression. Depuis mardi, le père est face au tribunal, où il risque une peine de près 20 ans de prison pour tentative de meurtre et une expulsion du pays durant quinze ans.

L’accusé, un Kurde d’Irak de 58 ans, s’est muré dans le silence pendant le procès. Son avocat a parlé pour lui et exigé une peine plus faible, 3 ans de prison et l’expulsion du pays pendant dix ans. Il dit que le père n’avait pas l’intention de tuer. «Sa fille était tout pour lui, son rayon de soleil. C’était un père fiable et aimant», a-t-il déclaré. De plus, la fille est sortie de l’hôpital cinq jours après déjà et s’est entièrement remise de ses fractures du crâne, bien qu’elle souffre toujours psychiquement.