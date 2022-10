Zurich: Par manque de personnel, un bébé n’a pas pu être gardé à l’hôpital

Le nourrisson a été immédiatement été pris en charge par l’établissement. Mais comme son état nécessitait de la placer sous oxygène, il fallait le garder à l’hôpital. «Or, en raison du manque de personnel qualifié, on nous a dit que cela n’était pas possible et que notre fille devait être transférée dans un autre hôpital – à Lucerne ou à Coire», explique le père. Les parents ont finalement opté pour la Clinique pédiatrique du canton des Grisons. Le bébé y a été emmené en ambulance, un trajet qui a duré près d’une heure et demie.