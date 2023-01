Suisse : Par manque de pesticides, les paysans craignent pour leurs récoltes

En moins de vingt ans, plus d’un quart des produits phytosanitaires ont été retirés du marché sans être remplacés. L’Union suisse des paysans juge les nouvelles mesures «disproportionnées».

Si les citoyens suisses avaient refusé, en juin 2021, de bannir les pesticides, la réduction de l’utilisation de ces produits à cause de leur impact sur l’environnement et la santé est bien en marche dans le pays. En 2005, on comptait 435 substances actives autorisées en Suisse, contre 327 l’année dernière, soit un quart de moins, selon les chiffres de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publiés jeudi dans le «Tages-Anzeiger».