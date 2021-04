Production du vaccin de Moderna : Par manque de spécialistes, Lonza s'adresse à Nestlé

La pharma peine à recruter la centaine d'employés dont elle a besoin pour faire tourner à plein son usine de Viège (VS), qui fabrique le principe actif du vaccin de Moderna contre le Covid-19.

Les volontaires avaient jusqu'à ce lundi matin pour accepter une «belle opportunité». Celle de quitter durant trois mois le Centre de recherches de Nestlé pour prêter main forte à l'usine Lonza de Viège (VS) qui produit le principe actif du vaccin anti-Covid de Moderna. L'entreprise pharmaceutique peine en effet à recruter la centaine de spécialistes dont elle a besoin et a fait appel au Département fédéral de l'Intérieur (DFI) pour l'aider à dénicher les perles rares. Les premiers contacts avec d'autres sociétés pharmaceutiques n'ayant pas été couronnés de succès, l'appel a été élargi à des entreprises de chimie et de l'agroalimentaire, dont Nestlé, a révélé lundi la RTS .

Lonza recherche notamment des laborantins spécialisés dans les analyses et les biotechnologies et des experts du contrôle qualité. Les spécialistes de Nestlé qui accepteraient cette offre débuteront le 1er mai au plus tard et auront la possibilité d'être logés sur place. Ni Nestlé ni Lonza n'ont souhaité commenter cette information à la RTS qui indique que, selon une source du DFI, la centaine de spécialistes recherchés devrait être «rapidement» à pied d’œuvre.