RTS 1 - «Par moments, nous avions les larmes au yeux»

Lucie, étudiante, témoigne dans le reportage. RTS

Si certaines personnes peuvent avoir l’impression que les adolescents et les jeunes adultes se plaignent des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 uniquement parce qu’ils ne peuvent pas sortir en boîte et faire la fête, elles changeront certainement d’avis après avoir vu «Pandémie psychique, les jeunes aux soins intensifs». Dans ce reportage de Marie Abbet et Jacqueline Dubuis, diffusé dans le cadre de «Temps présent» jeudi 22 avril 2021, des Romands «victimes collatérales du Covid-19» évoquent leurs fragilités avec justesse et émotion.

Pour Marie Abbet, qui s’était déjà rendue dans des EMS et dans les services de soins intensifs, donner la parole aux jeunes était comme une suite logique. «Ce sont ceux auxquels on a le moins pensé depuis le début de la pandémie et notre métier, c’est aussi de donner la parole aux personnes que l’on n’entend pas», confie la journaliste. Cette parole n’est pas facile à entendre – comme lorsqu’une apprentie avoue qu’elle n’a plus d’espoir ou qu’un étudiant révèle qu’il s’est parfois dit «à quoi bon vivre» – mais elle est nécessaire.

Ni Marie Abbet ni Jacqueline Dubuis n’avaient réalisé, avant de commencer ce reportage, à quel point certains adolescents ou jeunes adultes étaient déjà angoissés , notamment par l’urgence climatique, quand la pandémie et les restrictions qui vont avec ont débuté. «Cette pandémie a fragilisé tous les jeunes, analyse Marie Abbet. Et pour ceux qui avaient déjà des fragilités, c’est grave.» Des propos confirmés par les psychiatres, les psychologues et les enseignants qui s’expriment dans le reportage et par les statistiques. En Valais, en 2020, le nombre de mineurs qui se sont donné la mort est passé de 1 à 4.

Travailler sur un tel sujet laisse forcément des marques. «Par moments, nous avions les larmes aux yeux, se souvient la journaliste. Il était important que ce soit les jeunes qui disent qu’ils ont besoin d’aide. Et si ça peut provoquer des discussions dans les familles, c’est gagné.»