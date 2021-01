États-Unis : Par peur du Covid-19, il squatte trois mois à l’aéroport

Inquiet à l’idée de prendre l’avion en période de pandémie, un homme de 36 ans a préféré rester au sol et s’installer dans le terminal de l’aéroport international de Chicago.

Selon les autorités, Aditya Singh est arrivé de Los Angeles le 19 octobre. Il a trouvé un badge d’employé dans l’aéroport et «avait peur de rentrer chez lui à cause du Covid», explique au «Chicago Tribune» Kathleen Hagerty, procureure générale adjointe. L’homme a réussi à tenir le coup grâce aux petits sous donnés çà et là par des passagers généreux. Une histoire que la juge du comté de Cook a eu bien du mal à croire: «Donc, si je vous comprends bien, vous me dites qu’une personne non autorisée et non salariée aurait vécu dans une partie sécurisée du terminal de l’aéroport O’Hare du 19 octobre 2020 au 16 janvier 2021, et n’aurait pas été détecté?» a demandé Susana Ortiz à la procureure.