Bouchons pendant l’été : «Par respect pour la population locale, restez sur l’autoroute»

L’Office fédéral des routes s’attend à un fort trafic pendant les vacances et invite les automobilistes à ne pas chercher à éviter les embouteillages en passant par les localités.

Après le TCS il y a une semaine, c’est au tour de l’Office fédéral des routes (Ofrou) d’avertir les automobilistes: vous ne serez de loin pas seuls à prendre la route des vacances. Bouchons, perturbations sont à prévoir «entre le début du mois de juillet et la mi-septembre», et surtout le week-end. «L’appel pressant du voyage» et les turbulences attendues dans le secteur aérien sont à même d’amener des niveaux record de voitures sur les routes.