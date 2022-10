Fribourg : Par six fois, elle voit le poste de garde-faune lui échapper

Elle n’a rien lâché: en dix ans, une femme a postulé six fois pour devenir garde-faune dans le canton de Fribourg. Mais de «meilleurs dossiers» lui ont toujours été préférés. À force, et comme on lui avait laissé entendre lors de sa première postulation, en 2011, que le poste n’était pas fait pour une femme, elle a fini par recourir.