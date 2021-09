Crise migratoire : Par SMS, la Pologne dit aux migrants à sa frontière de «rentrer à Minsk»

Plus de 30’000 messages ont été envoyés mercredi vers des téléphones mobiles étrangers localisés le long de la frontière polonaise pour inciter les migrants à retourner en Biélorussie.

«La dégradation des conditions météorologiques peut mettre en danger votre vie et votre santé. Toute tentative de se cacher et de dormir de façon irrégulière (dehors, en plein air) peut finir tragiquement», indiquait le site. Six migrants ont péri récemment sur la frontière entre l’UE et la Biélorussie.