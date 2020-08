Un drame est survenu devant le chalet d’une famille canadienne, jeudi dernier près de Buffalo Narrows (province de la Saskatchewan). Stephanie Blais se trouvait devant la maison et parlait avec son père via un téléphone satellite quand un ours noir l’a prise pour cible. «Elle m’appelait pour me dire que la conduite d’eau ne fonctionnait pas et que son mari l’avait réparée. Ensuite, elle a demandé à son fils Eli de vite aller dans la maison chercher une antenne», témoigne Hubert Esquirol.