Australie : Parachutisme: ils meurent en tombant de l’avion avant leur saut

Un instructeur et son client ont fait une chute mortelle dimanche depuis l’avion qui les transportait.

«Deux parachutistes sont tombés de l’avion et ont atterri près de la piste de l’aéroport», a déclaré la police dans un communiqué, indiquant que les deux hommes avaient trouvé la mort. Scott Marshall, d’Adrenaline Skydive Goulburn, a qualifié cette journée de «terrible» pour toutes les personnes touchées par cette tragédie. «Malheureusement, un instructeur et un passager ont perdu la vie. Je suis de tout cœur avec leurs familles», a-t-il déclaré au journal The Daily Telegraph. L’incident fera l’objet d’une enquête de la police et du Bureau australien en chargé de la sécurité des transports.