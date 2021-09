Corée du Nord : Parade à Pyongyang pour l’anniversaire de la fondation du pays

Le régime nord-coréen a organisé un défilé à Pyongyang dans la nuit de mercredi à jeudi pour célébrer le 73e anniversaire de la fondation du pays.

Pyongyang a utilisé les défilés militaires à plusieurs reprises par le passé pour envoyer des messages à l’étranger et à sa propre population, généralement lors de certains anniversaires.

La Corée du Nord a organisé un défilé de «forces paramilitaires et de sécurité publique» à Pyongyang dans la nuit de mercredi à jeudi, ont rapporté les médias d’État, ce qui constitue la troisième parade en moins d’un an pour le pays doté de la puissance nucléaire.

Le dirigeant Kim Jong-un est apparu devant la foule à minuit lors d’un feu d’artifice et a «adressé des salutations chaleureuses à l’ensemble de la population du pays», a rapporté KCNA, qui ne cite pas d’extrait du discours. Des Gardes rouges et des membres du Parti des travailleurs ont participé au défilé, ainsi que des parachutistes, des unités paramilitaires motorisées et une parade aérienne, a détaillé le média.