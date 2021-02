Investigation internationale : Paradis fiscaux: le Luxembourg de nouveau épinglé

Le Luxembourg reste un haut lieu de planification fiscale pour les entreprises et les ultrariches, grâce à des régimes fiscaux préférentiels

Derrière Zurich

Sur l’exercice 2018-2019, d’après leurs calculs, 6’500 milliards d’euros d’actifs étaient placés au Luxembourg dans ces sociétés offshore, soit plus de 100 fois le PIB 2019 de ce pays de 600’000 habitants, troisième centre financier d’Europe après Londres et Zurich.

«Ces sociétés fantômes sans bureau ni salarié ont été créées par des milliardaires, des multinationales, des sportifs, des artistes, des responsables politiques de haut rang et même des familles royales», affirme Le Monde. «Sur un territoire de 2’586 km2, Tiger Woods et la famille Hermès côtoient Shakira et le prince héritier d’Arabie saoudite. Des centaines de multinationales (LVMH, Kering, KFC, Amazon...) y ont ouvert des filiales financières».

Mais selon OpenLux, un tiers environ des comptes des sociétés n’ont pu être récupérés, le plus souvent parce qu’ils n’avaient pas été publiés, et seulement la moitié des bénéficiaires des sociétés ont pu être identifiés.

Le gouvernement du Luxembourg a réagi à ces publications en affirmant que le pays «respecte pleinement toutes les réglementations européennes et internationales en matière de fiscalité et de transparence, et applique toutes les mesures communautaires et internationales en matière d’échange d’informations pour lutter contre les abus et l’évasion fiscales».