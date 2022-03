Sciences : Paralysé, il peut communiquer à nouveau grâce à une interface cerveau-machine

Un trentenaire atteint du syndrome d’enfermement et ne pouvant même pas bouger les yeux a réussi à s’adresser aux siens au moyen d’électrodes implantées dans son cortex moteur.

Complètement paralysé et incapable de parler, un trentenaire a pu s’adresser à son fils de 4 ans. «Veux-tu regarder Robin des Bois de Disney avec moi», a-t-il réussi à lui demander. Des chercheurs du Wyss Center for Bio and Neuroengineering à Genève ont permis à cet homme de communiquer à nouveau, grâce à deux réseaux d’électrodes implantées dans son cerveau et d’une interface informatique. L’étude de cas clinique est en cours depuis plus de deux ans avec le participant, qui souffre d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA) avancée - une maladie neurodégénérative progressive dans laquelle les personnes perdent la capacité de bouger et de parler.