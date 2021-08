Haute-Savoie (F) : Parc aquatique à sensations fermé après un décès

Le Water Circus d’Etrembières est sous le coup d’une fermeture administrative après la mort d’un jeune début août.

Le Water Circus d’Etrembières, aux portes de Genève, est fermé depuis le mercredi 25 août. Cette mesure administrative a été prise en début de semaine, ont rapporté «Le Dauphiné libéré» et «Le Messager». Elle fait suite au décès voici deux semaines d’un jeune homme de 25 ans qui résidait dans l’Ain et travaillait à Genève. Le malheureux avait été victime d’un arrêt cardiaque le 12 août, et secouru par les pompiers sur l’aire de repos. Transporté en urgence vitale aux HUG, il y était décédé le lendemain. Les raisons de ce drame demeurent encore inconnues.