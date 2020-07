Vaud

Parc éolien du Mollendruz: le TF aura le dernier mot

Y aura-t-il un jour douze éoliennes de plus de 200 mètres de hauteur sur la crête du Jura vaudois? L’affaire a été portée devant le Tribunal fédéral (TF) qui devra trancher.

Le parc éolien du Mollendruz (VD) prévoit l'installation de douze éoliennes de plus de 200 mètres de hauteur sur la crête du Jura vaudois située entre le Col du Mollendruz et Chalet Dernier (photo symbolique).

«Ce projet est l'un des plus dommageables pour la biodiversité et le paysage de Suisse», ont indiqué vendredi BirdLife Suisse, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), Helvetia Nostra et Pro Natura, soutenus par Paysage Libre Vaud et SOS Jura dans un communiqué commun. Ils y annoncent ensemble vouloir soumettre le cas à l'appréciation du TF.