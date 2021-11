ESSAI – Parcage à distance pour la nouvelle Kia

«Je suis très fier de ce modèle», déclare Won-Jeong Jeong. «L’EV6 est un jalon important de l’histoire de notre société». Le patron de Kia Europe a de bonnes raisons d’être fier, car tout comme l’Ioniq 5 récemment lancé par la maison mère Hyundai, l'EV6 fait sensation, non seulement en raison de son design original, mais surtout en raison de ses caractéristiques techniques qui mettent la concurrence dans l'embarras. Le géant coréen de l'automobile est donc à la pointe de l'électromobilité et veut donner le ton à l'avenir. «Par le passé, nous étions considérés comme des suiveurs, comme ceux qui couraient derrière», déclare le chef du marketing, Daniel Hilbert. Et d’ajouter: «Aujourd'hui, nous voulons changer la donne et être des précurseurs».

Pour ce faire, l'élément déterminant est la nouvelle plateforme de l'entreprise, spécialement conçue pour les voitures électriques, qui sert de base à différents modèles dans toutes les catégories de véhicules. Grâce à la technologie 800 volts, les Coréens prennent le pas sur la concurrence, à savoir Volkswagen avec son architecture 400 volts. Avec 800 volts, des capacités de charge nettement plus élevées et donc des vitesses de charge plus rapides sont possibles - avec 240 kW, le Kia regagne 100 kilomètres d’autonomie en moins de 4,5 minutes, alors que le Volkswagen de 125 kW nécessite presque deux fois plus de temps.

High-tech à souhait

Le véhicule coréen marque également des points avec son équipement. Outre son cockpit entièrement numérique avec un grand affichage tête haute et un écran tactile incurvé pour le système d'infodivertissement, il est doté de caractéristiques ultramodernes à bord. Ses points forts: l'EV6 peut se garer à distance, sur simple pression d’un bouton, permet de visualiser l’angle mort dans les virages grâce à une caméra intégrée dans le rétroviseur et offre une expérience sonore remarquable grâce au système audio Meridion et ses 14 enceintes. Et pour la relaxation, les sièges avant basculent en position couchée sur simple pression d'un bouton. Pas en conduisant, bien sûr. À l’arrière, il y a un mètre d'espace pour les jambes et les sièges sont inclinables.

La poupe de l’EV6 est marquée par un bandeau lumineux à LED, qui forme un arc et s’étend d’un passage de roue à l’autre. Kia Un écran incurvé relie l’affichage numérique derrière le volant à un grand écran tactile. Kia Le design est un peu mastoc, mais c’est ce qui confère à la Kia son caractère original. Kia

Deux versions de batterie (58 et 77,4 kWh) et deux types de transmission (deux roues motrices ou quatre roues motrices) sont disponibles. La plus petite batterie a une capacité de charge maximale de 180 kW, contre 240 kW pour la plus grande. L’autonomie WLTP se situe entre 394 et 515 kilomètres; le spectre de puissance varie entre 125 kW (170 ch) et 239 kW (325 ch). Une variante sportive GT à transmission intégrale de 430 kW (584 ch), qui passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et fait ainsi de l’ombre à de nombreuses supercars, viendra s’ajouter à l’offre fin 2022.

Démarrage éclair