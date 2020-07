«Parce que tu te croyais en vacances?»

Si l’appel de Caritas-Montagnards a eu un succès phénoménal, il reste tout de même quelques places vacantes jusqu’à fin septembre. Les urgences ne peuvent cependant pas être planifiées et il est possible que d'autres exploitants fassent appel au programme à la dernière minute. L’association précise que tout engagement est possible seulement si vous n’avez pas de symptôme du Covid-19 (difficultés respiratoires, toux, fièvre).