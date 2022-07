Guerre en Ukraine : Parcours du combattant pour faire valider son permis de camion

De nombreux réfugiés ukrainiens voudraient trouver du travail. Mais ils sont stoppés dans leur élan par des règlements et autres tracasseries administratives. La «Sontag Zeitung» a interviewé deux hommes, au bénéfice du permis S, qui voudraient travailler en tant que chauffeur camion. Sauf que leur permis de conduire ukrainien n’est pas reconnu en Suisse. Ils doivent impérativement passer l’examen théorique et faire une course de contrôle avec un expert.

Dans la pratique, c’est la croix et la bannière car l’examen ne peut être passé que dans l’une des trois langues nationales (français, allemand et italien). Or, ces personnes ne parlent qu’ukrainien ou anglais. Et la présence d’un interprète est interdite en salle d’examens.