Canton de Vaud : Parcours ferroviaire rallongé ce week-end entre Lausanne et Vevey

Les voyageurs empruntant la ligne Lausanne – Vevey devront soit prendre le bus soit compter vingt minutes de plus pour relier les deux gares.





Dans le cadre de travaux d’aménagement et d’entretien des voies réalisés actuellement par les CFF entre Lausanne et Vevey, des interventions sont programmées le week-end afin de limiter les inconvénients subis par les voyageurs. Ce sera le cas à la fin de cette semaine et les trajets sur ce tronçon vaudois seront perturbés entre le samedi 19 mars à 0h30 et le dimanche 20 mars, jusqu’à la fin du service. Les CFF ont mobilisé du personnel dans les gares concernées afin de renseigner les passagers.