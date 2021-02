Alors que les 507 personnes mises à l'isolement à cause d'un cas positif à Melbourne ont été testées négatives au coronavirus, le tirage au sort de l'Open d'Australie, prévu jeudi, a eu lieu vendredi. Stan Wawrinka (ATP 18) affrontera le Portugais Pedro Sousa (ATP 108) au premier tour. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent et le Vaudois partira avec les faveurs de la cote. Au deuxième tour, la tête de série No 17 de ce Grand Chelem devrait retrouver Marton Fucsovics (ATP 55). Si le Hongrois l'avait battu à l'Open de Genève en 2018, le Vaudois de 35 ans avait rectifié le tir, remportant leurs trois duels suivants.