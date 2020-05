Coronavirus

Des parcs bondés et des terrasses pleines en Suède

La Suède n'impose pas de contraintes à ses habitants concernant les déplacements et la distance sociale. Une stratégie qui interroge...

«S'exposer peut peut-être nous protéger»

Avec 172 morts de plus jeudi pour un total de 1937 décès, la Suède est davantage touchée que ses voisins par l'épidémie de coronavirus. Le Gouvernement suédois n'a pourtant pas décidé de confiner, en pariant sur la discipline des citoyens, invités à limiter les contacts. Seuls les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits.

«Les gens doivent comprendre et accepter les mesures sur le long terme», expliquent les autorités, qui estiment donc inutile de contraindre les habitants. Une stratégie bien différente d'autres pays européens et qui semble néanmoins convaincre une grande partie de la population.

«Être dehors et s'exposer peut peut-être nous protéger davantage sur le long terme», explique une habitante de Stockholm, pariant sur l'immunité de groupe. «Les personnes à risque ne doivent pas sortir, c'est surtout ça qu'il faut respecter. L'économie doit aussi être prise en compte», poursuit un jeune homme.

Le gouvernement défend sa stratégie

Le gouvernement garde cette ligne, malgré les accusations de laxisme venues de l'étranger et de certains experts nationaux. Son argument: le bénéfice d'un confinement drastique n'est pas suffisant pour justifier son impact sur la société.

Le virus est «un tsunami» qui «déferle sur l'Europe quoi qu'on fasse», a fait valoir l'épidémiologiste suédois Johan Giesecke dans un entretien au site britannique UnHerd. Il juge donc que son gouvernement suit la bonne stratégie: protéger «les personnes âgées et fragiles» mais laisser le virus circuler parmi les plus jeunes, moins à risques. Cela permettrait d'atteindre une théorique immunité collective, qui n'est «pas le but de cette stratégie, mais sa conséquence».