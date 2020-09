Petit Biscuit : Paré à balancer un deuxième album qui s’annonce plus sombre

Le Français Petit Biscuit a communiqué que «Parachute» tomberait le 30 octobre 2020. Il pourrait bien en surprendre plus d’un.

Il y a quelque temps, il avait déjà titillé sa communauté en ces termes: «Il est temps de commencer un nouveau chapitre». Et ce nouveau chapitre pourrait bien surprendre les fans de la première heure. A priori, l’univers de Petit Biscuit paraît bien plus sombre que par le passé. À l’image du clip du premier single, «Drivin Thru The Night», ainsi que les nouvelles photos officielles de l’artiste où il apparaît en parachutiste blessé. Pour le reste, il faudra attendre le 30 octobre 2020 pour se faire une idée plus précise de la direction musicale de Petit Biscuit qui, on le rappelle, a donné le dernier show de sa tournée «Presence» à l’Estivale Open Air à Estavayer-le-Lac (FR) en août 2019.