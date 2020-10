Clean Bandit Paré à tutoyer à nouveau les sommets

Le groupe britannique n’avait rien publié de neuf depuis l’album «What Is Love» en 2018. La galette avait été portée par le carton du titre «Solo» . Ce morceau était la dernière pierre d’un édifice composé de hits, de «Rather Be» à «Rockabye» en passant par «Symphony» . Le récent «Tick Tock» suit le même chemin. Depuis sa sortie, fin août 2020, ce single partagé avec la chanteuse Mabel et le rappeur 24kGoldn est parmi les meilleures ventes en Europe. En Suisse, il est classé, pour l’heure, à la 30e place.

«On a commencé à travailler sur ce titre en novembre 2019. On l’a fini pendant le confinement. C’était fou de travailler dans ces conditions. Et encore plus de tourner le clip quand tout était bouclé», a détaillé Jack Petterson, membre du trio, à la télé ITN. Clean Bandit a ajouté qu’il n’avait jamais rencontré en chair et en os l’Américain 24kGoldn, par ailleurs également dans les charts suisses avec «Mood», qui rappe sur «Tick Tock». «On a tout fait à distance. Pour la vidéo, il était à Los Angeles quand on l’a tournée. Il a donc filmé les scènes de son côté. Tant Mabel que lui ont rendu les choses très faciles», s’est félicité le groupe.