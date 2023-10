Fille ou garçon? Petit guide de l’éducation non genrée

Du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Des pulls à paillettes et une poupée pour les unes, des T-shirts pirates et un tracteur pour les autres. On sait en clin d’œil quels sont les vêtements et les jouets conçus pour chaque genre. Toutefois, certains jeunes parents se rebellent contre ce schéma manichéen en misant sur l’éducation non genrée. Celle-ci ne fait pas de différence entre les garçons et les filles, chaque enfant doit pouvoir se développer librement.