France : Parents accusés d’avoir violé et tué leur bébé

Deux trentenaires ont été mis en examen dans l’Eure. Ils ont reconnu les faits de violence sur leur fillette de 2 mois et demi mais nient les sévices sexuels.

Un couple soupçonné d’avoir violé et tué sa fillette d’un mois et demi, dans l’Eure, a été mis en examen et écroué, a-t-on appris mercredi auprès du parquet d’Evreux. Les deux suspects ont reconnu les faits de violence mais nient les sévices sexuels, selon une source policière.