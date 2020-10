La jeune Kaitlyn Yozviak vivait dans des conditions très précaires avec ses parents à Macon, selon le bureau d’enquête de Géorgie. Un enquêteur a déclaré que la maison était très sale et que des poux étaient encore visibles sur le lit de l’enfant. Les parents de la jeune fille, John Joseph Yozviak, 38 ans, et Mary Katherine Horton, 37 ans, ont été arrêtés pour meurtre au second degré et actes de maltraitance.