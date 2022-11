Genève : Parents autorisés à se partager le congé d’adoption

Dix semaines pour l’un des parents et six pour l’autre, ou alors huit et huit: dès le 1er janvier prochain, les couples pourront se partager, selon leurs désirs, les 16 semaines de congé prévues lors d’une adoption. Le Grand Conseil a largement dit «oui» à ce changement, jeudi soir. Au vote final, 76 députés ont accepté la mesure, 15 élus de l’UDC et d’Ensemble à Gauche l’ont refusée. Pour l’heure, ce type de situation ne concerne que quelques familles au bout du lac, mais leur nombre pourrait augmenter avec le mariage pour tous.